Мелоні: надто рано говорити про повернення до російського газу

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що поки що зарано розглядати можливість використання російського газу, незважаючи на те, що війна в Ірані призводить до зростання цін на енергоносії та скорочення поставок.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву італійської прем’єрки наводить Bloomberg.

Мелоні коментувала зауваження Клаудіо Дескальці, генерального директора нафтового гіганта Eni SpA, який заявив у неділю, що плани щодо заборони імпорту скрапленого природного газу з Росії слід призупинити.

"Я маю сподівання, що до того, як проблема стане актуальною, тобто в січні 2027 року, ми зможемо досягти прогресу у встановленні миру в Україні. Ми не повинні забувати, що економічний тиск, який ми чинимо на Росію, є, зрештою, найпотужнішою зброєю, яку ми маємо для встановлення миру", – сказала вона журналістам у Вероні.

У контексті можливого повернення до російського газу Мелоні закликала діяти обережно.

"Ми маємо бути дуже обережними в тому, як ми будемо діяти з цієї точки зору. Занадто рано говорити про цю динаміку", – наголосила очільниця італійського уряду.

Італія особливо вразлива через закриття Ормузької протоки – ключового водного шляху для транспортування газу та інших товарів, перекритого внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Внаслідок цього Італія звернулась до Алжиру у пошуках додаткових поставок газу та відвідала постачальників у Перській затоці, які постраждали від війни, в рамках дипломатичної кампанії з метою завоювання симпатій.

Раніше Мелоні заявляла, що ЄС повинен розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі.