Мелони: слишком рано говорить о возвращении к российскому газу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пока рано рассматривать возможность использования российского газа, несмотря на то, что война в Иране приводит к росту цен на энергоносители и сокращению поставок.

Как сообщает "Европейская правда", заявление итальянского премьера приводит Bloomberg.

Мелони комментировала замечания Клаудио Дескальци, генерального директора нефтяного гиганта Eni SpA, который заявил в воскресенье, что планы по запрету импорта сжиженного природного газа из России следует приостановить.

"Я надеюсь, что до того, как проблема станет актуальной, то есть в январе 2027 года, мы сможем достичь прогресса в установлении мира в Украине. Мы не должны забывать, что экономическое давление, которое мы оказываем на Россию, является, в конце концов, самым мощным оружием, которое мы имеем для установления мира", – сказала она журналистам в Вероне.

В контексте возможного возвращения к российскому газу Мелони призвала действовать осторожно.

"Мы должны быть очень осторожными в том, как мы будем действовать с этой точки зрения. Слишком рано говорить об этой динамике", – подчеркнула глава итальянского правительства.

Италия особенно уязвима из-за закрытия Ормузского пролива – ключевого водного пути для транспортировки газа и других товаров, перекрытого в результате войны США и Израиля против Ирана.

В результате Италия обратилась к Алжиру в поисках дополнительных поставок газа и посетила поставщиков в Персидском заливе, пострадавших от войны, в рамках дипломатической кампании с целью завоевания симпатий.

Ранее Мелони заявляла, что ЕС должен рассмотреть временное приостановление действия правил относительно дефицита бюджета, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться в дальнейшем.