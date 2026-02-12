Лідери ЄС обіцяють прискорити єдиний ринок, щоб конкурувати з США та Китаєм

Лідери Європейського Союзу домовилися в четвер про широкий спектр зобов'язань щодо поліпшення функціонування внутрішнього ринку спільноти, щоб європейські підприємства могли бути конкурентоспроможними та вистояти в агресивній економічній конкуренції з США та Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Під час зустрічі в бельгійському замку лідери наголосили на нагальній необхідності вжити заходів і домовилися прискорити створення союзу заощаджень та інвестицій, переглянути правила злиття, щоб сприяти створенню європейських монополій, полегшити компаніям початок діяльності та розширення, а також скоротити бюрократичні процедури.

"Єдина Європа, єдиний ринок... це наша амбіція", – сказала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, додавши, що виконавча влада ЄС також буде боротися з додатковими рівнями законодавства, які додають держави-члени при впровадженні рішень ЄС.

У березні Європейська комісія представить план щодо подальшого поглиблення єдиного ринку Європейського Союзу, що налічує 450 мільйонів споживачів, з метою досягнення згоди лідерів щодо конкретного графіку.

Це включатиме надання переваги європейським товарам у державних закупівлях у стратегічних секторах, заявила фон дер Ляєн на пресконференції після закінчення неформальної зустрічі.

Зростання ЄС постійно відстає від зростання США та Китаю, а продуктивність та інновації ЄС у таких сферах, як штучний інтелект, не відповідають очікуванням, при цьому блок також зазнає тиску з боку мит та обмежень на експорт з боку своїх глобальних конкурентів.

"Європейський Союз повинен діяти швидко та рішуче. І це зобов'язання було одностайно підкреслено всіма учасниками сьогодні", – заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Щоб прискорити процес, фон дер Ляєн заявила, що виконавчий орган ЄС буде просувати давно відкладене створення союзу ринків капіталу, що дозволить інвестувати в економіку ЄС близько 10 трильйонів євро заощаджень, які зараз лежать на банківських рахунках.

"Ми домовилися, що хочемо завершити першу фазу Союзу заощаджень та інвестицій, яка включає інтеграцію ринків, нагляд та сек'юритизацію, до червня", – сказала вона.

Якщо неможливо швидко просунутися вперед з усіма 27 країнами ЄС одночасно, ЄС продовжить реалізацію проекту в меншій групі з щонайменше дев'яти держав-членів, сказала вона.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта, говорячи про рішення, прийняті в четвер щодо прискорення об'єднання єдиного ринку Європи, сказав: "Я думаю, що це дійсно змінить правила гри".

Багато лідерів також наголосили на тому, що ЄС має вжити заходів щодо високих цін на енергоносії, оскільки європейська промисловість стикається з цінами на електроенергію, які більш ніж удвічі перевищують ціни в США та Китаї.

Хоча жодних рішень з цього приводу не було прийнято, Комісія представить варіанти подальших дій на наступному саміті ЄС у березні, зокрема щодо того, чи продовжувати систему, за якою найдорожче джерело енергії, зазвичай газ, визначає загальну ціну на електроенергію, включаючи дешевші відновлювані джерела енергії та атомну енергію.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз до червня має ухвалити конкретні рішення щодо того, як зробити блок більш конкурентоспроможним.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив лідерів держав-членів ЄС зібратися 12 лютого на неформальний саміт у замку Алден Бізен у Бельгії, щоб обговорити зміцнення єдиного ринку ЄС.