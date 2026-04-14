Премьер Чехии будет искать союзников для борьбы с европейской бюрократией

Чехия будет активно искать поддержку в Европе для уменьшения регулирования ЕС, поскольку это якобы тормозит общеевропейскую промышленность, которая борется за выживание.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на конференции "Успешная Чехия: без лишних регуляторных ограничений и бюрократии", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Европейская комиссия говорит с нами обо всем, ее правила безумны", – сказал Бабиш в начале своей речи. По его словам, чешская и европейская промышленность сейчас борются за выживание, поэтому ЕС должен измениться.

Степень отставания ЕС очень сильно коррелирует с ростом бюрократизации и регулирования, отметил Владимир Длоуги, президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres). По его мнению, Европейская комиссия во время первого срока президентства Урсулы фон дер Ляйен несет за это фундаментальную политическую ответственность.

По словам Бабиша, ключевым направлением деятельности Чехии станут усилия по пересмотру действующей системы квот на выбросы ETS 1 и отсрочке введения будущей системы ETS 2. "Чехия уже направила ЕС три письма по этому поводу. В них мы предлагаем решение, которое принципиально и быстро поможет промышленности. Нам нужно найти союзников для этого", – сказал премьер-министр. В этом контексте он также призвал представителей отечественных компаний искать союзников по всей Европе.

Бабиш является одним из лидеров ЕС, которые активно призывают к изменению системы торговли квотами на выбросы. В своем последнем письме в Европейскую комиссию в начале апреля он предложил предоставить компаниям в наиболее пострадавших секторах бесплатные квоты при условии выполнения ими планов декарбонизации. Он отметил, что эту меру следует принять без промедлений.

Премьер-министр объявил, что будет искать союзников в Европе по другим вопросам, чтобы повысить конкурентоспособность промышленности. К ним относятся, например, защита европейского рынка, бюджет ЕС, энергетика или инвестиции. По мнению Бабиша, должен измениться, например, подход ЕС к государственному долгу. По его словам, Чехия в некоторых случаях находится в более стесненных условиях, чем страны, имеющие значительно более высокий долг.

На конференции предприниматели обсуждают проблемы, которые вызывает для чешской экономики разгул бюрократии, с премьер-министром Андреем Бабишем, министрами, депутатами и представителями Европейской комиссии.

Президент Торговой палаты Чехии Зденек Заичек отметил, что объем европейских нормативных актов продолжает существенно расти и угрожает конкурентоспособности чешских предпринимателей. По его словам, в 2025 году Европейский Союз принял 2 553 нормативных акта, тогда как в Сборнике законов Чешской Республики было опубликовано 586 новых законодательных актов. На европейское законодательство сейчас приходится более трех четвертей новых обязательств, возлагаемых на компании.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам государственного управления Петр Серафин получил задание провести "масштабный пересмотр", направленный на модернизацию работы служб Еврокомиссии, что может привести к кардинальным изменениям в бюрократической системе.

Лидеры Европейского Союза в феврале договорились о широком спектре обязательств по улучшению функционирования внутреннего рынка сообщества, чтобы европейские предприятия могли быть конкурентоспособными и выстоять в агрессивной экономической конкуренции с США и Китаем.