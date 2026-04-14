Мелоні назвала найефективнішу зброю для досягнення миру в Україні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні переконана, що економічний тиск на Росію залишається "найефективнішою зброєю" для того, щоб змусити її припинити війну проти України.

Заяву очільниці уряду Італії наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Москві загрожує заборона на імпорт скрапленого природного газу в ЄС за короткостроковими контрактами з 25 квітня та за довгостроковими контрактами з 1 січня 2027 року.

Виступаючи у Вероні, Мелоні висловила надію, що прогрес у справі встановлення миру вдасться досягти до набрання забороною чинності.

"Економічний тиск, який ми чинили на Росію протягом цих років, є найефективнішою зброєю для сприяння встановленню миру, і тому ми маємо бути дуже обережними в тому, як ми будемо діяти далі", – заявила Мелоні журналістам.

Мелоні також говорила, що під час візиту українського президента Володимира Зеленського вона підтвердить йому беззастережну підтримку з боку Італії.

Крім того, вона заявила, що поки що зарано розглядати можливість використання російського газу, незважаючи на те, що війна в Ірані призводить до зростання цін на енергоносії та скорочення поставок.