Мелони назвала самое эффективное оружие для достижения мира в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убеждена, что экономическое давление на Россию остается "самым эффективным оружием" для того, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

Заявление главы правительства Италии приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Москве грозит запрет на импорт сжиженного природного газа в ЕС по краткосрочным контрактам с 25 апреля и по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года.

Выступая в Вероне, Мелони выразила надежду, что прогресс в деле установления мира удастся достичь до вступления запрета в силу.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение этих лет, является самым эффективным оружием для содействия установлению мира, и поэтому мы должны быть очень осторожными в том, как мы будем действовать дальше", – заявила Мелони журналистам.

Мелони также говорила, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского она подтвердит ему безоговорочную поддержку со стороны Италии.

Кроме того, она заявила, что пока рано рассматривать возможность использования российского газа, несмотря на то, что война в Иране приводит к росту цен на энергоносители и сокращению поставок.