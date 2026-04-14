Мелоні пообіцяла підтримку Україні перед візитом Зеленського

Італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила, що під час візиту українського президента Володимира Зеленського вона підтвердить йому беззастережну підтримку Італії.

передає SkyTG24, пише "Європейська правда".

Як відомо, 15 квітня Зеленський відвідає Італію, де має зустрітися з Мелоні.

Прем’єрка Італії наголосила, що підтвердить Зеленському беззастережну підтримку України з боку її держави.

"Як відомо, Італія протягом останніх років беззастережно підтримувала націю, що зазнала нападу; ми зробили все, що могли, щоб допомогти народу, який захищає себе і, роблячи це, захищає також нас, і саме це ми будемо робити й надалі, працюючи над побудовою шляху до миру, який має бути стійким і щодо якого Італія не залишалася осторонь", – заявила Мелоні.

Прем’єрка підкреслила, що Італія продовжує активно працювати з союзниками, пропонуючи конкретні рішення для досягнення миру в російсько-українській війні, і ці зусилля знаходять підтримку на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 25 лютого Сенат Італії підтримав продовження військової допомоги Україні.

23 лютого уряд Італії передав Україні 10 електрогенераторів загальною потужністю 1500 кВА.

На початку квітня писали, що у Сенаті Італії запропонували заохочення для риболовецьких компаній, які передають вилучені з експлуатації сітки для захисту українців від російських дронів.