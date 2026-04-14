Китай розкритикував США за блокаду іранських портів

Китай назвав військово-морську блокаду іранських портів з боку США "небезпечною та безвідповідальною".

Слова речника Міністерства закордонних справ Китаю Гуо Цзякуня наводить The Telegraph, пише "Європейська правда".

Блокада набула чинності в понеділок, 13 квітня, після того, як мирні переговори між Вашингтоном і Тегераном у Пакистані зірвалися.

"США збільшили військову присутність і вжили цілеспрямованих заходів з блокади, що лише посилить напруженість, підірве і без того крихке перемир’я та ще більше поставить під загрозу безпеку проходження через протоку. Це небезпечна та безвідповідальна поведінка", – заявив речник МЗС Китаю.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.