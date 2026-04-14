Китай раскритиковал США за блокаду иранских портов

Китай назвал военно-морскую блокаду иранских портов со стороны США "опасной и безответственной".

Слова представителя Министерства иностранных дел Китая Гуо Цзякуня передает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Блокада вступила в силу в понедельник, 13 апреля, после того, как мирные переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Пакистане сорвались.

"США увеличили военное присутствие и приняли целенаправленные меры по блокаде, что только усилит напряженность, подорвет и без того хрупкое перемирие и еще больше поставит под угрозу безопасность прохождения через пролив. Это опасное и безответственное поведение", – заявил представитель МИД Китая.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало объявление президента США, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили плату Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран собирал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Ранее Трамп заявил, что другие страны будут привлечены к блокаде, в частности Великобритания, которая должна направить минные тральщики.

Между тем в Британии заявили, что страна не будет участвовать в блокаде.