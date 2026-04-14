Президент Литви прокоментував можливі зміни в коаліції

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що нинішня керівна коаліція може зазнати змін, але рішення з цього питання мають ухвалити Соціал-демократична партія.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Науседа зазначив, що не хоче втручатися у справи партій, але наголосив, що безпека та зовнішня політика мають залишатися пріоритетом.

"Коаліція може змінитися, але це насамперед вибір самих соціал-демократів, якою ціною або на яких умовах вони готові змінити цю коаліцію. Я дійсно не хочу втручатися у справи партій, тому що партії сформували коаліцію. Партії оцінюють свої можливості, поточну ситуацію і готуються до майбутніх виборів. Все це необхідно оцінити і прийняти рішення", – додав він.

Говорячи як про нинішню, так і про можливу іншу коаліцію, президент підкреслив, що безпека та зовнішня політика мають залишатися пріоритетом.

"Безпека та зовнішня політика мають залишатися пріоритетом для правлячої коаліції. Якщо з цього питання буде досягнуто згоди, я думаю, це вже хороша передумова для спільної роботи. Якщо ж згоди не буде, то питання полягатиме в тому, якою є мета цієї коаліції, яких цілей вона прагне і чи стане Литва сильнішою та безпечнішою за час її існування. Для мене це ключове питання. Усі інші питання є другорядними", – сказав Науседа.

На запитання про те, чи "благословить" він коаліцію, до якої увійде Союз демократів "В ім’я Литви", глава держави повторив, що все залежатиме від програми та цілей більшості.

Ключова партія у керівній коаліції Литви, Литовська соціал-демократична партія, готується обговорити участь в уряді опозиційного Союзу демократів "В ім'я Литви" замість ультраправої "Зорі Німану".

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що соціал-демократи почали серйозно думати про зміни у коаліції після того, як "Зоря Німану" проголосувала проти створення військового полігону. Президент Литви Гітанас Науседа після того закликав шукати альтернативи керівній коаліції.