Президент Литвы прокомментировал возможные изменения в коалиции

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что нынешняя правящая коалиция может претерпеть изменения, но решение по этому вопросу должна принять Социал-демократическая партия.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Науседа отметил, что не хочет вмешиваться в дела партий, но подчеркнул, что безопасность и внешняя политика должны оставаться приоритетом.

"Коалиция может измениться, но это прежде всего выбор самих социал-демократов, какой ценой или на каких условиях они готовы изменить эту коалицию. Я действительно не хочу вмешиваться в дела партий, потому что партии сформировали коалицию. Партии оценивают свои возможности, текущую ситуацию и готовятся к будущим выборам. Все это необходимо оценить и принять решение", – добавил он.

Говоря как о нынешней, так и о возможной другой коалиции, президент подчеркнул, что безопасность и внешняя политика должны оставаться приоритетом.

"Безопасность и внешняя политика должны оставаться приоритетом для правящей коалиции. Если по этому вопросу будет достигнуто согласие, я думаю, это уже хорошая предпосылка для совместной работы. Если же согласия не будет, то вопрос будет заключаться в том, какова цель этой коалиции, каких целей она стремится достичь и станет ли Литва сильнее и безопаснее за время ее существования. Для меня это ключевой вопрос. Все остальные вопросы являются второстепенными", – сказал Науседа.

На вопрос о том, "благословит" ли он коалицию, в которую войдет Союз демократов "Во имя Литвы", глава государства повторил, что все будет зависеть от программы и целей большинства.

Ключевая партия в правящей коалиции Литвы, Литовская социал-демократическая партия, готовится обсудить участие в правительстве оппозиционного Союза демократов "Во имя Литвы" вместо ультраправой "Зори Ниману".

Ранее в СМИ появлялась информация, что социал-демократы начали серьезно думать об изменениях в коалиции после того, как "Зора Ниману" проголосовала против создания военного полигона. Президент Литвы Гитанас Науседа после этого призвал искать альтернативы правящей коалиции.