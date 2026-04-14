Глава Євроради розкритикував американську блокаду іранських портів

Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував військово-морську блокаду іранських портів з боку США, заявивши, що "блокада – це ніколи не вихід".

Про це він сказав у інтерв’ю CNN, передає "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що блокади не вирішують інших блокад", – сказав він.

Кошта вказав на конференцію коаліції країн, готових вжити оборонних заходів у Ормузькій протоці, яку очолили Франція та Велика Британія цього тижня, як на найбільш реалістичний шлях уперед.

"Ми діємо правильно, а правильний шлях – це вирішення цього питання з повним дотриманням міжнародного права", – сказав він.

Коли його запитали про те, що минулого тижня резолюція Ради Безпеки ООН про санкціонування такої коаліції була заблокована Китаєм і Росією, Кошта наголосив, що досягти прогресу все ще "не неможливо".

"В ідеальному світі ми б мали цей мандат від Ради Безпеки ООН, але не неможливо діяти в інших рамках – не як частина цієї війни, а як частина мирного вирішення", – сказав він.

Кошта заявив, що "тримає кулаки" за прогрес у сьогоднішніх прямих переговорах між Ліваном та Ізраїлем у Вашингтоні, одночасно засуджуючи Ізраїль за нехтування міжнародним правом під час атак на свого сусіда.

Центральне командування США повідомило у вівторок, що у блокаді іранських портів залучені понад 10 000 американських військовослужбовців, більше десятка військових кораблів та десятки літаків.

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.