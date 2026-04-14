Глава Евросовета раскритиковал американскую блокаду иранских портов

Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал военно-морскую блокаду иранских портов со стороны США, заявив, что "блокада – это никогда не выход".

Об этом он сказал в интервью CNN, передает "Европейская правда".

"Мы считаем, что блокады не решают других блокад", – сказал он.

Кошта указал на конференцию коалиции стран, готовых принять оборонительные меры в Ормузском проливе, которую возглавили Франция и Великобритания на этой неделе, как на наиболее реалистичный путь вперед.

"Мы действуем правильно, а правильный путь – это решение этого вопроса с полным соблюдением международного права", – сказал он.

Когда его спросили о том, что на прошлой неделе резолюция Совета Безопасности ООН о санкционировании такой коалиции была заблокирована Китаем и Россией, Кошта подчеркнул, что достичь прогресса все еще "не невозможно".

"В идеальном мире у нас был бы этот мандат от Совета Безопасности ООН, но можно действовать и в других рамках – не как часть этой войны, а как часть мирного урегулирования", – сказал он.

Кошта заявил, что "держит кулаки" за прогресс в сегодняшних прямых переговорах между Ливаном и Израилем в Вашингтоне, одновременно осуждая Израиль за пренебрежение международным правом во время атак на своего соседа.

Центральное командование США сообщило во вторник, что в блокаде иранских портов задействованы более 10 000 американских военнослужащих, более десятка военных кораблей и десятки самолетов.

13 апреля США начали полную морскую блокаду портов Ирана, а президент Дональд Трамп заявил, что каждый иранский корабль, который приблизится к ней, будет уничтожен.

Этому предшествовало заявление президента США о том, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили пошлину Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран взимал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.