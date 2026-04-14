ЗМІ: керівництву армії Британії доручили знайти, де заощадити 3,5 млрд фунтів

Керівництву збройних сил Великої Британії доручили цього року знайти 3,5 млрд фунтів стерлінгів за рахунок "оптимізації" та інших заходів економії.

Про це Sky News стало відомо від джерел, передає "Європейська правда".

Одне джерело повідомило, що керівники армії, Королівського флоту, Королівських повітряних сил та інші військові мали зустрітися цього тижня, щоб обговорити проблеми з фінансуванням.

Друге джерело зазначило, що фінансові труднощі пов’язані з тим, що поточного бюджету недостатньо навіть для виконання поточної програми, не кажучи вже про амбітні плани, викладені у великому огляді оборонної політики, опублікованому в червні минулого року, щодо відновлення та переозброєння збройних сил у відповідь на ескалацію загроз.

Третє джерело повідомило, що Міністерство оборони – як і всі урядові відомства – має діяти в межах узгодженого бюджету, встановленого Міністерством фінансів.

Представники оборонного відомства сподівалися на можливість швидшого виділення додаткових коштів у рамках великого 10-річного плану інвестицій у нове обладнання та потенціал.

Однак уряд досі не затвердив План інвестицій в оборону (DIP) – хоча його мали опублікувати минулої осені.

Це означає, що фінансові труднощі не слабшають, що змушує військових офіцерів та державних службовців шукати нові способи скорочення витрат.

Інформація про кризу з грошовими коштами в поточному році з'явилася в той час, коли Джордж Робертсон, головний автор Стратегічного огляду оборони прем'єр-міністра та колишній міністр оборони від Лейбористської партії, готується опублікувати нищівну критику діяльності уряду в галузі оборони.

У своїй промові Робертсон, який був генсеком НАТО, планує звинуватити прем'єр-міністра та міністра фінансів у "руйнівній самовпевненості", яка призвела до того, що збройні сили виявилися "непідготовленими" до загроз, з якими вони стикаються.

На запитання про твердження, що військовим керівникам було запропоновано знайти 3,5 млрд фунтів стерлінгів за рахунок підвищення ефективності та інших заощаджень протягом року, речник Міністерства оборони відповів: "Бюджет на оборону зростає до рекордних рівнів, оскільки цей уряд забезпечує найбільше збільшення видатків на оборону з часів холодної війни, що становить загалом 270 млрд фунтів стерлінгів лише за цього скликання парламенту".

"Вимоги до оборони зростають у зв’язку з посиленням російської агресії, кризою на Близькому Сході та збільшенням оперативних потреб", – додав він.

Як повідомлялося, міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі американського президента Дональда Трампа.

