СМИ: руководству британской армии поручили найти возможности сэкономить 3,5 млрд фунтов

Руководству вооруженных сил Великобритании поручили в этом году найти 3,5 млрд фунтов стерлингов за счет "оптимизации" и других мер экономии.

Об этом Sky News стало известно из источников, передает "Европейская правда".

Один из источников сообщил, что руководители армии, Королевского флота, Королевских ВВС и другие военные должны были встретиться на этой неделе, чтобы обсудить проблемы с финансированием.

Второй источник отметил, что финансовые трудности связаны с тем, что текущего бюджета недостаточно даже для выполнения текущей программы, не говоря уже об амбициозных планах, изложенных в обширном обзоре оборонной политики, опубликованном в июне прошлого года, относительно восстановления и перевооружения вооруженных сил в ответ на эскалацию угроз.

Третий источник сообщил, что Министерство обороны – как и все правительственные ведомства – должно действовать в рамках согласованного бюджета, установленного Министерством финансов.

Представители оборонного ведомства надеялись на возможность более быстрого выделения дополнительных средств в рамках крупного 10-летнего плана инвестиций в новое оборудование и потенциал.

Однако правительство до сих пор не утвердило План инвестиций в оборону (DIP) – хотя его должны были опубликовать прошлой осенью.

Это означает, что финансовые трудности не ослабевают, что заставляет военных офицеров и государственных служащих искать новые способы сокращения расходов.

Информация о кризисе с денежными средствами в текущем году появилась в то время, когда Джордж Робертсон, главный автор Стратегического обзора обороны премьер-министра и бывший министр обороны от Лейбористской партии, готовится опубликовать разгромную критику деятельности правительства в сфере обороны.

В своей речи Робертсон, который был генеральным секретарем НАТО, планирует обвинить премьер-министра и министра финансов в "разрушительной самоуверенности", которая привела к тому, что вооруженные силы оказались "неподготовленными" к угрозам, с которыми они сталкиваются.

На вопрос об утверждении, что военным руководителям было предложено найти 3,5 млрд фунтов стерлингов за счет повышения эффективности и других экономий в течение года, представитель Министерства обороны ответил: "Бюджет на оборону растет до рекордных уровней, поскольку это правительство обеспечивает наибольшее увеличение расходов на оборону со времен холодной войны, что составляет в общей сложности 270 млрд фунтов стерлингов только за этот созыв парламента".

"Требования к обороне растут в связи с усилением российской агрессии, кризисом на Ближнем Востоке и увеличением оперативных потребностей", – добавил он.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Джон Хили считает, что США остаются "полностью приверженными НАТО", несмотря на комментарии американского президента Дональда Трампа.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Альянс без гарантий: как будущее НАТО стало заложником выборов в США