СМИ: США возобновили действие санкций против российской нефти

Санкции США против российской нефти вновь действуют в полном объеме после истечения срока временного ослабления ограничений, введенного администрацией Дональда Трампа в прошлом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Санкции США в отношении российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Трампа позволила сроку действия исключения истечь в эти выходные.

Министерство финансов США не ответило на вопросы Politico, но сослалось на заявление министра Скотта Бессента, который назвал ослабление санкций против РФ "узконаправленной краткосрочной мерой". Отметим, что в марте было объявлено об отмене ограничений на российскую нефть, которая на момент 12 марта уже была загружена на суда. ​​

Источники в Сенате США отметили, что истечение срока действия исключения вряд ли является поводом для празднования, поскольку Россия до сих пор использует многочисленные обходные пути сбыта своей нефти.

"Еще до выдачи лицензии российская нефть, находящаяся под санкциями, попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, будь то на продажу нефти или на критически важные закупки для военной машины Кремля, на протяжении более года", – сказал анонимный помощник сенатора-демократа.

Вашингтон аргументировал ослабление санкций против России глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона. Подобные решения были приняты в отношении венесуэльской и иранской нефти.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ослабление Вашингтоном санкций против российской нефти принесет Москве "незначительную" прибыль в размере около 2 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп время от времени повторяет, что Ормузский пролив так или иначе будет разблокирован. В пятницу он в очередной раз заявил, что это произойдет "достаточно скоро".