У Зеленского рассказали детали его планов в Норвегии и Италии на среду

Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня среды проведет еще серию встреч в Норвегии, после чего отправляется с визитом в Италию.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Спикер рассказал, что утром 15 апреля у Зеленского состоится серия встреч в Норвегии – со спикером Стортинга (парламента) Масудом Гаракхани, с лидерами политических партий, а также с кронпринцем Норвегии Хоконом.

"Затем будет перелет в Италию и встречи с председателем Совета министров Джорджей Мелони и президентом Серджо Маттареллой", – сообщил Никифоров.

Встреча с Мелони начнется ориентировочно в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

Напомним, 14 апреля Зеленский начал визит в Норвегию и встретился с премьером страны Йонасом Гаром Стере, а утром перед тем был в Берлине и встречался с канцлером Фридрихом Мерцем.

Во время визита Зеленского Киев и Осло подписали декларацию об оборонном партнерстве. Также Стере сообщил, что по крайней мере первые из обещанных Норвегией F-16 для Украины, которые на ремонте в Бельгии, "скоро" будут готовы летать.