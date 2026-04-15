Румунія вкотре підіймала винищувачі через атаку РФ на Одещину

Румунія вранці у середу, 15 квітня, підіймала у повітря свої винищувачі F-16 через атаку російських дронів на Україну поблизу свого кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні румунського Міністерства оборони.

Як повідомили в Міноборони, вранці російські дрони неодноразово атакували цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією у повіті Тулча.

Два винищувачі F-16 румунських Військово-повітряних сил злетіли з 86-ї авіабази у Фетешті після виявлення групи безпілотників, що пролетіли поблизу повітряного простору країни. Також було розгорнуто системи протиповітряної оборони.

У відомстві зазначили, що кожні кілька годин виявляли нову групу БпЛА, що рухалися в напрямку Ізмаїла на Одещині.

Під час російської атаки на Україну вторгнень дронів у повітряний простір Румунії не зафіксували.

Сили Міністерства національної оборони здійснюють необхідні заходи спостереження та координації для захисту населення та національної території, додали в повідомленні.

Напередодні Румунія також підіймала у повітря винищувачі та приводила ППО у підвищену готовність через групу ударних безпілотників РФ, що летіли завдавати ударів по території України.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України російські безпілотники типу "Шахед" багаторазово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, згодом рутинною процедурою стало також підняття авіації.

В одному випадку БпЛА, схожий на "Герберу", залетів на десятки кілометрів вглиб Румунії та розбився за приватною садибою.