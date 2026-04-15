Румыния опять поднимала истребители в воздух из-за атаки РФ в Одесской области

Утром в среду, 15 апреля, Румыния подняла в воздух свои истребители F-16 из-за атаки российских дронов на Украину вблизи своей границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении румынского Министерства обороны.

Как сообщили в Минобороны, утром российские дроны неоднократно атаковали гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, вблизи речной границы с Румынией в уезде Тулча.

Два истребителя F-16 румынских Военно-воздушных сил взлетели с 86-й авиабазы в Фетешти после обнаружения группы беспилотников, пролетевших вблизи воздушного пространства страны. Также были развернуты системы противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что каждые несколько часов обнаруживали новую группу БПЛА, двигавшихся в направлении Измаила в Одесской области.

Во время российской атаки на Украину вторжений дронов в воздушное пространство Румынии не зафиксировали.

Силы Министерства национальной обороны осуществляют необходимые меры наблюдения и координации для защиты населения и национальной территории, добавили в сообщении.

Накануне Румыния также поднимала в воздух истребители и приводила ПВО в повышенную готовность из-за группы ударных беспилотников РФ, летевших наносить удары по территории Украины.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали вглубь территории страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БПЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частным домом.