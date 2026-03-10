Угорщина ухвалила закон про вилучення викрадених коштів та золота Ощадбанку

Угорщина ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

Це рішення, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", ухвалив парламент Угорщини на засіданні у вівторок, 10 березня.

Закон був ухвалений 119 голосами "за", 25 "проти", ще 14 утрималися. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, Антал Роган та міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар не голосували.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана теж не було в залі.

Через це кількість голосів за ухвалення закону менша за 2/3 складу, що має юридичне значення, зокрема у контексті можливості перегляду цієї норми у майбутньому.

Як відомо, уряд Угорщини ввечері 9 березня ухвалив постанову про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку, намагаючись створити юридичне підґрунтя для своїх дій.

Урядове рішення напряму декларує, що воно присвячене саме епізоду з нападом угорської спецслужби на український інкасаторський конвой.

Документ за підписом Орбана має назву "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що такі кроки Угорщини лише підтверджують незаконність перших дій. Також до МЗС України викликали угорського посла через поводження з затриманими інкасаторами.

Цього тижня один з ключових міністрів уряду Орбана фактично визнав, що інцидент з інкасаторами є відповіддю на "блокування" Україною роботи нафтопроводу "Дружба".