СМИ: в ЕС ответили главе НБУ по поводу изъятия Венгрией средств Ощадбанка

Европейская служба внешних действий (EEAS) ответила на письмо главы Национального банка Украины Андрея Пышного по делу о похищении Венгрией средств Ощадбанка, заявив, что в ЕС продолжат анализировать обстоятельства этого дела.

Как пишет "Европейская правда", письмо-ответ EEAS обнародовал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

9 марта глава НБУ обратился к европейским институтам за поддержкой в деле о захвате Венгрией украинских инкассаторов Ощадбанка и конфискации наличных денег и золота, которые они перевозили.

В письме-ответе Пишному Европейская служба внешних действий отмечает, что этот случай, "как представляется", связан с вопросами борьбы с отмыванием денег. Отметим, что это была официальная версия венгерских властей, которой они оправдали конфискацию средств Ощадбанка.

В ЕС отмечают, что хотя обстоятельства инцидента являются "досадными", однако европейское законодательство не регулирует компетенции национальных правоохранительных органов, в частности в отношении возможного ареста активов.

В ведомстве также заявили, что любые меры, ограничивающие движение капитала между государствами-членами ЕС и третьими странами, должны быть обоснованы законными общественными интересами и быть соразмерными поставленной цели.

"Службы Комиссии и Европейская служба внешних дел (EEAS) продолжают оценивать это дело, в том числе в свете дополнительной информации, недавно полученной от украинских властей", – добавили в письме.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем в начале марта. Тогда Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Позже один из ключевых министров правительства Орбана фактически признал, что инцидент с инкассаторами является ответом на "блокировку" Украиной работы нефтепровода "Дружба".

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.