Трамп натякнув на відновлення переговорів з Іраном у Пакистані в найближчі два дні

Президент Дональд Трамп заявив, що "щось може статися" протягом найближчих двох днів у Пакистані, на тлі того, що США та Іран намагаються повернутися за стіл переговорів.

Про це Трамп сказав журналісту New York Post, який перебуває у відрядженні в Ісламабаді, передає "Європейська правда".

"Вам слід залишитися там, справді, бо протягом найближчих двох днів може щось статися, і ми більше схильні поїхати туди", – сказав Трамп.

"Це більш імовірно, знаєте чому? Бо фельдмаршал чудово справляється зі своїми обов’язками", – додав він.

Трамп мав на увазі пакистанського фельдмаршала генерала Асіма Муніра, назвавши його "фантастичним". Женева також розглядалася як ще одне потенційне місце для мирних переговорів, але Трамп, здається, відкинув цю можливість.

"Чому ми повинні їхати в якусь країну, яка не має до цього ніякого стосунку?" – сказав Трамп.

ЗМІ раніше повідомили, що переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня переговори найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.