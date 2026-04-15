В армии США заявляют, что остановили всю торговлю Ирана через морские пути

В Центральном командовании ВС США, которое занимается операциями на Ближнем Востоке, заявили, что остановили всю торговлю Ирана, которая осуществлялась морскими путями.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление распространили на странице командования от имени командующего CENTCOM, адмирала Брэда Купера.

Командующий CENTCOM заявил, что Соединенные Штаты, имея преимущество во флоте на Ближнем Востоке, полноценно начали блокаду иранских портов.

"Примерно 90% иранской экономики подпитывается международной торговлей, осуществляемой морскими путями. Менее чем через 36 часов после развертывания блокады силы США полностью остановили движение товаров в и из Ирана морским путем", – говорится в заявлении.

Перед этим в CENTCOM сообщили, что к блокаде привлечены более 10 000 американских военнослужащих, более десятка военных кораблей и десятки самолетов, и что за сутки ни одно судно не прошло мимо нее, а шесть – выполнили указание развернуться и вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

Ранее СМИ по данным сервисов морского трафика сообщали, что в период, когда блокада уже должна была начаться, через Ормузский пролив прошли как минимум два танкера под американскими санкциями.

Напомним, США анонсировали морскую блокаду после того, как переговоры с иранской делегацией в Пакистане в минувшие выходные завершились без удовлетворительных результатов.

В то же время американский президент Дональд Трамп намекнул на возможность возобновления переговоров с Ираном в Пакистане в ближайшие два дня.