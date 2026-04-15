Ультраправа "АдН" стала найпопулярнішою партією в Німеччині, ХДС/ХСС втрачає позиції

Новини — Середа, 15 квітня 2026, 11:43 — Ольга Ковальчук

Згідно з останнім опитуванням, "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") є найсильнішою партією в країні; за неї готові проголосувати 27% опитаних.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту YouGov, опубліковані виданням Die Welt, передає "Європейська правда".

Результат ультраправих зріс на один відсотковий пункт порівняно з попереднім місяцем.

Натомість коаліційні партії зазнали значних втрат. Керівний блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца отримав 23%підтримки, що на три відсоткові пункти менше, ніж у минулому місяці. Загалом це є найгіршим результатом для цієї політсили з грудня 2021 року.

Соціал-демократична партія Німеччини отримала 13 відсотків, що на один відсотковий пункт менше, ніж в березні.

"Зелені" та "Ліва партія" набрали по одному відсотковому пункту, досягнувши 14 та 10 відсотків відповідно.

Водночас опитування YouGov показало зростання невдоволення коаліційним урядом Мерца. 79 % опитаних заявили, що незадоволені роботою кабінету міністрів. Для порівняння, у першому опитуванні в червні 2025 року цей показник становив 55%.

Нещодавні опитування агенції dpa також свідчать, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") випередила консерваторний Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції. 

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.

