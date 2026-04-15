Ультраправая "АдГ" стала самой популярной партией в Германии, ХДС/ХСС теряет позиции

Согласно последнему опросу, "Альтернатива для Германии" ("АдГ") является сильнейшей партией в стране; за неё готовы проголосовать 27% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института YouGov, опубликованные изданием Die Welt, передает "Европейская правда".

Результат ультраправых вырос на один процентный пункт по сравнению с предыдущим месяцем.

Зато коалиционные партии понесли значительные потери. Правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца получил 23% поддержки, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце. В целом это худший результат для этой политической силы с декабря 2021 года.

Социал-демократическая партия Германии получила 13 процентов, что на один процентный пункт меньше, чем в марте.

"Зеленые" и "Левые" набрали по одному процентному пункту, достигнув 14 и 10 процентов соответственно.

В то же время опрос YouGov показал рост недовольства коалиционным правительством Мерца. 79% опрошенных заявили, что недовольны работой кабинета министров. Для сравнения, в первом опросе в июне 2025 года этот показатель составлял 55 %.

Недавние опросы агентства dpa также свидетельствуют, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") опередила консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.