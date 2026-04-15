Зеленский констатировал, что все внимание переговорщиков Трампа сместилось на Иран

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что из-за войны с Ираном внимание администрации Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью немецкому ZDF.

Зеленский отметил, что война с Ираном и переговорный процесс, который начался в последнее время, отвлек внимание Вашингтона от переговоров по российско-украинской войне.

"Они постоянно на связи с Ираном, у них нет времени на Украину", – сказал Зеленский, имея в виду переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Он также выразил мнение, что дипломатические контакты США с Москвой выглядят более конструктивными, чем с Европой, и что до сих пор трудно привлечь европейские страны к переговорному процессу по российско-украинской войне с участием США, РФ и Украины.

"Это важно, но это сложно. И я не вижу сигналов от США, что они хотят этого", – сказал Зеленский.

Он также сказал о своем впечатлении, что президент США Дональд Трамп "ни на его стороне, ни на стороне России", а где-то посередине.

Также Зеленский сказал, что украинская сторона еще не получила подтверждения относительно дат визита спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее предполагал, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

На прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал проведение трехсторонней встречи с участием США о прекращении развязанной РФ войны против Украины в ближайшее время.