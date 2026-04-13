У Польщі бачать можливість для трибуналу щодо ексміністра-втікача після угорських виборів

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий виступив за створення Державного трибуналу щодо ексміністра юстиції Збігнева Зьобро, який втік до Угорщини, після того, як вибори у цій країні виграла опозиційна партія "Тиса".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Спікер Сейму звернув увагу на те, що опозиційна "Тиса" гарантувала собі конституційну більшість в парламенті, а отже може змінити закон, який стосується політика-втікача. Як стало відомо, у січні в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

"У зв'язку з тим, що сталося в Угорщині, я бачу сенс порушити справу Державного трибуналу щодо Зьобро. Це символічний момент", – сказав спікер.

Він зазначив, що звинувачень прокурора проти ексміністра "достатньо для десяти Державних трибуналів".

Чажастий заявив, що направить це питання до відповідної комісії у Сеймі.

Нагадаємо, 10 лютого польська національна прокуратура подала до Окружного суду у Варшаві клопотання про видачу європейського ордера на арешт колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро, якого звинувачують у 26 правопорушеннях під час його співпраці з Фондом справедливості.

У січні Зьобро повідомив, що отримав притулок в Угорщині, як і його ексзаступник Марчин Романовський.

У лютому комітет з питань петицій Європейського парламенту (PETI) подав запит до Європейської комісії з проханням розслідувати дії Угорщини, яка надала політичний притулок Романовському.