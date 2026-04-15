Эрдоган призвал продлить перемирие между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в среду, 15 апреля, что Анкара прилагает усилия для продления перемирия между США и Ираном, смягчения напряженности и обеспечения продолжения переговоров.

Об этом, как сообщает Reuters, он сказал во время выступления перед депутатами в парламенте, передает "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что Турция надеется на успех переговоров, несмотря на существующие препятствия.

Также он отметил, что атаки Израиля в Ливане подрывают надежды на мир, и подчеркнул необходимость воспользоваться возможностью, которую создало перемирие.

"Заявления сторон показывают, что, хотя переговорный стол не опрокинут, они столкнулись с препятствием в ядерном вопросе. Мы передаем необходимые предложения и реализуем инициативы, чтобы смягчить напряжение, продлить перемирие и поддержать переговоры. Невозможно вести переговоры со сжатыми кулаками", – отметил Эрдоган.

Недавно глава МИД Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность в связи с введением новых правил транзита через Ормузский пролив.

Он говорил, что союзники по НАТО должны использовать июльский саммит в Анкаре для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом.