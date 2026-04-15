Связанные с РФ хакеры взломали почту румынских ВВС, Бухарест отреагировал

Связанные с Россией хакеры взломали электронную почту должностных лиц и военных структур нескольких стран НАТО, в частности Румынии, а также Украины и Сербии; в Румынии уже отреагировали на соответствующую информацию.

Об этом говорится в материале Reuters, передает "Европейская правда".

По данным, обработанным агентством, в течение последних нескольких месяцев хакеры, связанные с Россией, взломали более 170 электронных почтовых ящиков прокуроров и следователей по всей Украине. Эта кампания говорит о том, как московские шпионы следят за украинскими чиновниками, задачей которых является искоренение коррупции и разоблачение российских коллаборационистов.

Как свидетельствуют данные, взломам подверглась также почта десятков чиновников в соседних странах-членах НАТО. В Румынии хакеры получили доступ по меньшей мере к 67 электронным почтовым ящикам, принадлежащим румынским ВВС, в частности к нескольким адресам, связанным с авиабазами НАТО, и по меньшей мере к одной почте высшего военного офицера.

Министерство национальной обороны Румынии, комментируя эту информацию, сообщило, что из 67 атак успешными оказались только 30, то есть только 30 электронных адресов были взломаны кремлевскими хакерами, а остальные атаки удалось отбить благодаря киберзащите румынской армии, передает Digi24.

Кроме того, Министерство национальной обороны заявляет, что эти электронные адреса не использовались для передачи секретной информации, а служили для решения административных вопросов в рамках Министерства обороны. В качестве превентивной меры армия сообщает, что вся процедура киберзащиты была централизована, что означает, что Министерство национальной обороны несет прямую ответственность за защиту этих данных; эта мера вступила в силу в прошлом месяце.

Данные, полученные Reuters, также свидетельствуют, что хакеры получили доступ к 27 электронным почтовым ящикам, которыми управляет Генеральный штаб национальной обороны Греции – высший военный орган страны. Среди взломанных аккаунтов были принадлежащие греческим военным атташе в Индии и Боснии, а также общедоступный почтовый ящик Объединенного центра психического здоровья вооруженных сил Греции.

В Болгарии хакеры взломали по меньшей мере четыре аккаунта местных чиновников в провинции Пловдив, где, как утверждается, российское вмешательство привело к выводу из строя спутниковых навигационных служб накануне визита председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в прошлом году.

Данные также показывают, что хакеры взломали аккаунты ученых и военных чиновников в Сербии, традиционном союзнике России.

В правительстве Швеции 15 апреля заявили, что весной 2025 года теплоэлектростанция на западе страны подверглась атаке пророссийской кибергруппы, которую удалось отбить.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается больше всего кибератак в ЕС.