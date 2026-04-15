Стали відомі деталі візиту короля Британії до США

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла відвідають Сполучені Штати з державним візитом 27-30 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Під час чотириденної поїздки королівське подружжя відвідає Вашингтон, Нью-Йорк та Вірджинію, де вони візьмуть участь у різноманітних публічних заходах з нагоди 250-ї річниці незалежності США.

Візит включатиме державну вечерю в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією Трамп та урочистий військовий огляд. Король також матиме приватну зустріч з главою Білого дому.

Очікується, що Чарльз виступить з промовою перед Конгресом, ставши лише другим британським монархом, який зробив це.

Після цього король вирушить до Нью-Йорка, де заплановані відвідування меморіалу 11 вересня та діловий захід.

У Вірджинії Чарльз, який є ентузіастом у боротьбі за охорону навколишнього середовища, відвідає національний парк та зустрінеться з корінними жителями. Там також відбудеться громадська вечірка з нагоди 250-ї річниці незалежності США.

Потім королівська пара вирушить на дводенний візит до Бермудських островів, британської заморської території в північній частині Атлантичного океану.

Візит короля до США відбувається у найбільш напружений момент відносин між Лондоном та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Нагадаємо, 16 березня Трамп заявив, що він незадоволений Стармером за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американсько-ізраїльська операція проти Ірану.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".