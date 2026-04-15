Стармер заявил, что критика Трампа не заставит его уступить и вступить в войну в Иране

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту Дональду Трампу в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Трамп намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

Лидер либерал-демократов Эд Дэви заявил Стармеру в парламенте: "Трамп угрожал расторгнуть свое торговое соглашение с Великобританией в качестве наказания за то, что мы не присоединились к его идиотской войне в Иране. Это должно стать последней каплей. Конечно же, премьер-министр не может отправить нашего короля на встречу с человеком, который относится к нашей стране как мафиозный босс".

Премьер-министр ответил, что Великобритания "не собирается втягиваться в эту войну".

"Это не наша война, и на меня оказывалось значительное давление, чтобы я изменил курс, и это давление включало то, что произошло вчера вечером. Я не собираюсь менять свое мнение. Я не собираюсь уступать. Присоединение к этой войне не соответствует нашим национальным интересам, и мы этого не сделаем", – заявил Стармер.

Как известно, король Великобритании Чарльз III и королева Камилла посетят Соединенные Штаты с государственным визитом 27-30 апреля. Во время поездки король проведет частную встречу с президентом США, которая, как ожидают в британском правительстве, может помочь наладить отношения между странами.

Визит короля в США происходит в самый напряженный момент отношений между Лондоном и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и премьера Кира Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.