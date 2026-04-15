Рютте обещает $60 млрд военной помощи Украине от членов НАТО, в дополнение к займу ЕС

Государства-члены НАТО в течение 2026 года предоставят Украине военной поддержки на сумму 60 млрд долларов, причем эта цифра не включает в себя средства, которые поступят украинской армии из 90 млрд евро кредита от Европейского Союза.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале заседания "Рамштайн" 15 апреля в Берлине.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина получила необходимую поддержку. Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в 60 миллиардов долларов на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году", – заявил Рютте.

Он подчеркнул, что "любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе".

"Мы должны сосредоточить финансирование на приоритетах – противовоздушной обороне, дронах и боеприпасах увеличенной дальности. Это приоритеты", – подчеркнул генсек НАТО.

Он напомнил, что в 2026 году продолжает действовать механизм PURL по закупке американского оружия государствами-членами НАТО для Украины.

Также глава Альянса обратил внимание на непропорциональное распределение расходов на поддержку Украины государствами-членами.

"Глядя на саммит НАТО в Анкаре, мы также должны достичь прогресса в обеспечении более справедливого и предсказуемого подхода к поддержке оборонных усилий Украины... Это действительно проблема: слишком мало стран несут слишком большое бремя, и мы должны это решить. Поддержка борьбы Украины важна – как никогда", – подчеркнул Марк Рютте.

Как сообщала "Европейская правда", в Берлине продолжается заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), во время которого обсуждают увеличение военной поддержки Украины с акцентом на поставку дронов и дальнобойных ракет.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Украину пообещал, что найдет более 15 млрд долларов на закупку оружия для ВСУ в рамках PURL.

Ранее "ЕвроПравда" узнала, что Еврокомиссия предлагает предоставить Украине в 2026 году 45 млрд евро, из которых 16,7 млрд будут направлены на нужды украинского бюджета, а 28,3 млрд пойдут на украинскую армию, оборону и производство оружия.