СМИ: Орбан не приедет на неформальный саммит лидеров ЕС на Кипре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который покидает свой пост, не будет участвовать в неформальной встрече Европейского совета на Кипре на следующей неделе.

Об этом сообщил Politico чиновник ЕС, пишет "Европейская правда".

Орбан должен был принять участие в двухдневной встрече 23-24 апреля, во время которой лидеры стран планируют обсудить кризис на Ближнем Востоке и следующий семилетний бюджет ЕС.

Согласно регламенту Совета, на заседании Орбана будет представлять другой национальный лидер. Эту роль, вероятно, выполнит его соратник – премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В венгерском правительстве не ответили на запрос о комментарии.

Орбан остается на посту премьера Венгрии до тех пор, пока его преемник Петер Мадьяр не примет власть в мае.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

