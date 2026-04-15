Єврокомісія проводить перевірки в офісах Ferrero

Італійська компанія Ferrero, виробник шоколадно-горіхової пасти Nutella, підтвердила, що стала об’єктом антимонопольних перевірок Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як повідомила компанія, співробітники Європейської комісії цього тижня проводять перевірки в її офісах. Ferrero заявила, що повністю співпрацює з регулятором та надає всю необхідну інформацію.

Раніше, 13 квітня, Єврокомісія повідомила про несподівані рейди в офісах великої кондитерської компанії у двох країнах ЄС.

Тоді назву компанії не розкривали, однак зазначали, що розслідування стосується можливих порушень правил конкуренції, зокрема картельних змов та зловживання домінуючим становищем.

За даними регулятора, перевірки зосереджені на ймовірному обмеженні торгівлі товарами між країнами ЄС – так званих територіальних обмеженнях постачання.

Єврокомісія наголосила, що такі рейди є лише попереднім етапом розслідування, а можливі штрафи за порушення антимонопольного законодавства можуть сягати до 10% від глобального обороту компанії.

