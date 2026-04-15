Еврокомиссия проводит проверки в офисах Ferrero

Итальянская компания Ferrero, производитель шоколадно-ореховой пасты Nutella, подтвердила, что стала объектом антимонопольных проверок Европейского Союза.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как сообщила компания, сотрудники Европейской комиссии на этой неделе проводят проверки в ее офисах. Ferrero заявила, что полностью сотрудничает с регулятором и предоставляет всю необходимую информацию.

Ранее, 13 апреля, Еврокомиссия сообщила о неожиданных рейдах в офисах крупной кондитерской компании в двух странах ЕС.

Тогда название компании не раскрывали, однако отмечали, что расследование касается возможных нарушений правил конкуренции, в частности картельных сговоров и злоупотребления доминирующим положением.

По данным регулятора, проверки сосредоточены на вероятном ограничении торговли товарами между странами ЕС – так называемых территориальных ограничениях поставок.

Еврокомиссия подчеркнула, что такие рейды являются лишь предварительным этапом расследования, а возможные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства могут достигать до 10% от глобального оборота компании.

