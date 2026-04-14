ЗМІ: США та Іран можуть відновити переговори цього тижня

Переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції Reuters повідомили чотири джерела.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня переговори найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.

Турецька агенція Anadolu з посиланням на джерело в пакистанському уряді повідомила, що наступні переговори "високого рівня" між двома країнами відбудуться в Ісламабаді "дуже скоро".

За словами джерел, президент США Дональд Трамп хоче, щоб угода з Іраном була укладена до його запланованого візиту до Китаю наступного місяця.

"Я не можу підтвердити дату наразі. Але це точно скоро, насправді дуже скоро в Ісламабаді", – сказало джерело.

Імена учасників переговорів ще не визначені, але в Пакистані уточнили, що Іран та США представлятимуть високопосадовці. Письмові тексти вимог та поступок вже надані обома сторонами, додали джерела.

Також ЗМІ повідомляли, що США та Іран продовжують вести переговори, прагнучи знайти дипломатичний вихід із конфлікту.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.