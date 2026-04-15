СМИ: США и Иран рассматривают возможность продления перемирия на две недели

США и Иран рассматривают возможность продления перемирия, срок действия которого истекает во вторник, ещё на две недели, чтобы иметь больше времени для переговоров о заключении мирного соглашения.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Посредники между сторонами конфликта пытаются организовать технические переговоры для решения наиболее спорных вопросов, отметил источник. Среди них – открытие Ормузского пролива и вопрос об обогащении урана, добавил собеседник агентства.

В случае успеха эти переговоры могут проложить путь к следующему раунду переговоров между высокопоставленными чиновниками обеих стран, отметил этот человек.

Пока нет гарантий, что перемирие будет продлено, и США еще не согласились на это, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Ни Иран, ни США не желают возвращения к боевым действиям, отметил другой источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что "что-то может произойти" в течение ближайших двух дней в Пакистане, на фоне того, что США и Иран пытаются вернуться за стол переговоров.

СМИ ранее сообщали, что переговорные группы из США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад на этой неделе, чтобы возобновить переговоры по заключению долгосрочного мирного соглашения.

О возможности проведения нового раунда стало известно после того, как 11 апреля переговоры на высшем уровне между Ираном и США в столице Пакистана завершились без прорыва.