Будапешт натякає на причетність України до "диверсії" у Сербії, у Києві відреагували

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто припустив "український слід" у нібито зірваній диверсії на газогоні в Сербії, що прямує до Угорщини; в МЗС України відкинули звинувачення та вказують на можливість російського втручання.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Після скликаного прем’єром Віктором Орбаном безпекового засідання очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто опублікував відеозаяву у своєму Facebook, де переказав зміст обговорень та повторив тезу про те, що Україна в умовах глобальної енергокризи ускладнює постачання енергоресурсів до Угорщини.

"Раніше українці підірвали "Північний потік". Після вибухів вони довго казали, що це Росія – що нелогічно, тому що навіщо Росії підривати власні газопроводи… Останніми тижнями десятки дронів постійно атакують на російській території

"Турецький потік", який постачає газ до Угорщини, а тепер терористична атака, відвернута Сербією, виглядає складовою цих атак", – заявив Сійярто.

Він додав, що нібито зірвана диверсія "вписується у серію випадків, коли Україна постійно намагається перешкоджати транспортуванню російського газу й нафти у Європу".

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що офіційний Київ категорично відкидає спроби пов’язати Україну з нібито вибухівкою, знайденою біля газопроводу у Сербії.

"Україна жодним чином з цим не пов’язана. Більш ймовірно, що це російська "операція під фальшивим прапором" у рамках масштабного втручання Москви в угорські вибори", – прокоментував він.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections. – Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 5, 2026

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки.

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у нібито зірваній диверсії на газогоні у Сербії інсценовану операцію, що може мати на меті зірвати вибори в Угорщині.

Опозиційний угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї також заявив, що нібито зірвана "диверсія" дуже схожа на інсценування, що має дати привід угорському прем’єру Віктору Орбану відвернути свою поразку на виборах.