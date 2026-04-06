Сербія не знайшла "українського сліду" у "спробі диверсії" на газогоні

Директор Військово-безпекового агентства Сербії (ВБА) Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні, який прямує до Угорщини.

Його слова передає сербське видання Kurir, пише "Європейська правда".

Йованич заявив, що на тлі цього інциденту з’являється "велика кількість дезінформації". Зокрема він спростував натяки Угорщини щодо причетності України.

"Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда", – заявив він.

Йованич акцентував, що виробник вибухівки не означає, що він є виконавцем чи замовником. Також він наголосив, що маркування на вибухівці свідчить про те, що "вона була виготовлена в США".

"Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки на цю мить?", – риторично додав він.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки, а за підсумками зустрічі доручив помістити під охорону військових угорську секцію "Турецького потоку".

Слід зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає "російський слід" у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

Головний суперник Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у цих подіях інсценовану операцію, що може мати на меті зірвати вибори в Угорщині.