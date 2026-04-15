Венгрия отзывает военных, охранявших инфраструктуру от "украинской угрозы"

В Венгрии после выборов выводят военных, которые были задействованы в охране объектов критической инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

Во время предвыборной кампании премьер Виктор Орбан высказал предположение, что Украина может нанести удар по венгерским энергетическим системам на фоне якобы блокирования возобновления работы нефтепровода "Дружба", и развернул войска для их защиты.

Приказ о выводе войск отдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Габор Бьорьонди. "Вооруженные силы Венгрии начали рационализировать численность военнослужащих, задействованных в усилении охраны инфраструктуры и энергетических объектов", – сообщили в Генштабе.

Согласно заявлению Генерального штаба, операторы критической инфраструктуры тем временем пересмотрели и скорректировали свои меры безопасности и усилили защиту собственных объектов.

"Поэтому Вооруженные силы Венгрии будут постепенно сокращать численность развернутых сил с 15 апреля 2026 года и выводить войска из тех мест, где Министерство энергетики больше не считает необходимым военное подкрепление", – говорится в заявлении Генштаба.

Венгерская армия направила 600 солдат для охраны энергетической инфраструктуры.

Напомним, Сербия также привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию. Там также заявили о попытке диверсии на газопроводе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" в Сербии может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает российский след в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

А директор Агентства по военной безопасности Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не нашли украинского следа в попытке диверсии.