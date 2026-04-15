Зеленський розповів деталі своїх переговорів з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський в ході переговорів з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні обговорив, зокрема ситуацію на полі бою в Україні, а також потреби в додатковому захисті неба.

Про це український президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, в ході його переговорів з Мелоні також йшлося про співпрацю у сфері оборони.

"Домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами", – додав він.

Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та у Перській затоці через війну в Ірані.

"Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя", – додав український президент.

Повідомляли, що 15 квітня Зеленський прибув з офіційним візитом в Італію.

Раніше Джорджа Мелоні на спільній із Зеленським пресконференції заявила, що Італія зацікавлена у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.