Зеленский рассказал о деталях своих переговоров с Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони обсудил, в частности, ситуацию на поле боя в Украине, а также потребности в дополнительной защите воздушного пространства.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в ходе его переговоров с Мелони также речь шла о сотрудничестве в сфере обороны.

"Договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между нашими странами", – добавил он.

Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе из-за войны в Иране.

"Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все-таки больше, а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни", – добавил украинский президент.

Сообщалось, что 15 апреля Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.

Ранее Джорджия Мелони на совместной с Зеленским пресс-конференции заявила, что Италия заинтересована в совместном с Украиной оборонном производстве, в частности в сфере беспилотников.