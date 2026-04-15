Премьер-министр Латвии готова пожертвовать коалицией ради спасения авиаперевозчика

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что предоставление кредита в размере 30 млн евро авиакомпании Air Baltic важнее стабильности коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Эвика Силиня заявила, что предоставление кредита в размере 30 млн евро для национальной авиакомпании Air Baltic Corp. важнее стабильности правящей коалиции за шесть месяцев до парламентских выборов.

"Если ценой за оказание поддержки Air Baltic является распад коалиции – я готова к этому", – заявила она.

Трехпартийный правящий альянс пытается прийти к соглашению относительно краткосрочного кредита для авиакомпании, находящейся в затруднительном положении.

Air Baltic обратилась с просьбой о финансировании в конце марта после стремительного роста цен на авиационное топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, от которого государственная компания имела ограниченную защиту в виде хеджирования.

Давление на авиакомпанию усиливается, поскольку следующий купонный платеж по ее облигациям должен состояться 14 мая. Агентство Fitch Ratings заявило, что компания обеспечила достаточно средств для соблюдения срока, но позже в этом году может столкнуться с реструктуризацией долга – возможность, которую, по словам Fitch, руководство авиакомпании не исключает.

В 2026 году авиакомпания должна выплатить около 55,1 млн евро купонных платежей.

Силиня отметила, что партия "Союз зеленых и фермеров", вторая по величине в коалиции, предложила поддержать кредит, если министр транспорта Атис Швинка уйдет в отставку. Она отметила, что правительство в Риге проведет еще одно заседание в четверг утром, чтобы обсудить судьбу Air Baltic.

S&P Global Ratings и Fitch понизили рейтинги долговых обязательств авиакомпании из-за проблем с ликвидностью и необходимости финансовой поддержки. Недавно Air Baltic назначила Seabury Securities своим финансовым и стратегическим советником, чтобы преодолеть сложные новые рыночные условия.

