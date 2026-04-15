В Польше два аэропорта приостановили работу на фоне атаки РФ на Украину

В Польше приостановлена работа двух аэропортов из-за операций военной авиации, начавшихся в связи с массированным ударом РФ по Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Польского агентства воздушной навигации (PANSA).

Вечером 15 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив крылатые ракеты и ударные беспилотники.

На этом фоне Оперативное командование ВС Польши сообщило, что для защиты польского воздушного пространства в небо поднялись истребители.

Поэтому, как отметили в PANSA, аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили работу.

"В связи с необходимостью обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность", – говорится в сообщении.

Сообщалось также, что российские войска 15 апреля нанесли удар по многоквартирному дому в Одессе: возник пожар, есть погибший и пострадавшие.

Также стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо.