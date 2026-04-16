В Словакии скандал из-за заявления Мадьяра, что Орбан отправлял мигрантов на границу ради Фицо

В Словакии оппозиция требует объяснений после заявления победителя выборов в Венгрии о том, что якобы по решению действующего премьера Виктора Орбана Будапешт направлял мигрантов к границе, чтобы "поиграть на руку" словацкому премьеру Роберту Фицо.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Поводом для скандала стала фраза Петера Мадьяра в речи, где он рассказывал, как видит миграционную политику своего правительства.

"Мы не будем подбрасывать мигрантов под словацкую границу, когда это в интересах нашего словацкого товарища во время предвыборной кампании", – сказал он, намекая, что так происходило при власти Орбана.

Депутат Ярослав Шпишак от оппозиционной "Прогрессивной Словакии" заявил, что заявление Мадьяра поднимает завесу над тем, что стояло за "быстрой остановкой" нелегальной миграции после прихода к власти правительства Фицо.

"(Глава МВД) Матуш Шутай-Эшток постоянно повторяет, как он якобы остановил нелегальную миграцию (...) привезя на границу с Венгрией оборудование, которое "распугало" всех мигрантов и контрабандистов за считанные часы... А получается, что все это было игрой Орбана, которая ставила под угрозу нашу безопасность. Потому что Фицо должен был победить любой ценой", – заявил депутат.

Лидер "Демократов" – внепарламентской партии – Ярослав Надь заявил, что Фицо должен немедленно предоставить объяснения общественности относительно того, что прозвучало от Мадьяра, а если окажется, что Фицо сговорился с Орбаном для "ручного управления" миграционным кризисом и получения политических баллов – это беспрецедентная ситуация, заслуживающая обращения в прокуратуру.

В оппозиционной OĽaNO Игоря Матовича тоже призывают к расследованию относительно того, был ли миграционный кризис на границе с Венгрией неслучайным совпадением.

В Министерстве внутренних дел Словакии заявили, что сейчас словацкая оппозиция ухватилась за заявление Мадьяра в попытке "скрыть собственную некомпетентность и ошибки" во времена пребывания у власти – указывая, что за 2022-2023 годы в Словакию попали рекордные 60 тысяч мигрантов.

"В отличие от них, действующее правительство приняло строгие меры против нелегальной миграции с первых же дней, посылая четкий сигнал, что Словакия больше не является безопасным транзитным путем. И результатом является почти нулевая нелегальная миграция с маршрута через Западные Балканы", – заявил представитель ведомства.

Словацкую оппозицию и их сторонников вдохновила победа в Венгрии оппозиционной "Тисы" после 16 лет правления Орбана, на события в Венгрии активно ссылались во время акций протеста против запланированной отмены голосования по почте из-за рубежа, прошедших во вторник.

