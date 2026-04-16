У США запевнили, що не продовжуватимуть послаблення санкцій проти російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американська адміністрація не збирається продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець заявив під час пресбрифінгу у Білому домі.

12 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка на той момент вже була завантажена на танкери у морі. Винятки з обмежень були запроваджені до 11 квітня.

Міністр фінансів США запевнив, що Вашингтон не планує поновлювати послаблення санкцій щодо російської та іранської нафти. Термін дії винятків для Тегерану завершується 19 квітня.

"Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту. Це була нафта, яка перебувала у воді до 11 березня. Тож усе це вже було використано", – сказав Бессент.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше заявив, що в адміністрації навряд чи нададуть нове виключення, яке дозволить країнам закуповувати російську нафту, на яку накладено санкції, в рамках будь-яких заходів щодо стримування високих цін на паливо.

Повідомляли також, що адміністрація США продовжила дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до кінця жовтня.