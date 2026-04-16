Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация не собирается продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник заявил во время пресс-брифинга в Белом доме.

12 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на тот момент уже была загружена на танкеры в море. Исключения из ограничений были введены до 11 апреля.

Министр финансов США заверил, что Вашингтон не планирует возобновлять ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти. Срок действия исключений для Тегерана завершается 19 апреля.

"Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть. Это была нефть, которая находилась в воде до 11 марта. Так что все это уже было использовано", – сказал Бессент.

Министр энергетики США Крис Райт ранее заявил, что в администрации вряд ли предоставят новое исключение, которое позволит странам закупать российскую нефть, на которую наложены санкции, в рамках любых мер по сдерживанию высоких цен на топливо.

Сообщалось также, что администрация США продлила действие исключения из санкций, позволяющего розничным автозаправочным станциям российской компании "Лукойл" работать за пределами РФ до конца октября.