Нижня палата парламенту Британії відхилила заборону соцмереж для дітей

Палата громад Великої Британії вдруге проголосувала проти заборони соціальних мереж для дітей до 16 років, виступивши за більш гнучкий підхід уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Законопроєкт про заборону соціальних мереж дітям до 16 років, складений за австралійським зразком, був відхилений 256 голосами проти 150 "за".

Натомість Палата громад підтримала план уряду щодо боротьби зі шкодою, пов'язаною з соціальними мережами в рамках Закону про благополуччя дітей та школи. Згідно з урядовою ініціативою, міністри отримають адаптивні повноваження для обмеження використання соцмереж дітьми.

Ці повноваження можуть включати запровадження комендантської години, встановлення обмежень на прокручування та обміну геоданими.

Уряд також може отримати дозвіл на блокування доступу до певних платформ. Наразі кабінет прем’єра Кіра Стармера проводить громадські консультації, щоб допомогти міністрам визначити точні дії. Очікується, що обговорення завершаться у травні.

"Замість вузької поправки, запропонованої в Палаті лордів, наші консультації дозволяють нам розглянути набагато ширший спектр послуг та функцій", – сказала міністерка дошкільної освіти Олівія Бейлі.

У четвер, 16 квітня, прем’єр-міністр Британії зустрінеться з лідерами найбільших компаній соціальних платформ Meta, Snap, Google, TikTok та X, щоб обговорити, як захистити молодь від шкідливого впливу соцмереж.

Нагадаємо, у березні Палата громад Великої Британії більшістю голосів проголосувала проти запровадження заборони соціальних мереж для дітей віком до 16 років, натомість надавши уряду розширені повноваження у цьому питанні.

У лютому Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.

Зазначимо, що діяльність чат-ботів опинилася в центрі скандалу після багатьох повідомлень про те, що ці платформи, зокрема і ресурс Grok Ілона Маска, генерували зображення дітей та жінок сексуального характеру.

У квітні прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 15 років, яка почне діяти від 1 січня 2027 року.