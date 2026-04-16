Нижняя палата парламента Британии отклонила запрет на социальные сети для детей

Палата общин Великобритании во второй раз проголосовала против запрета на социальные сети для детей до 16 лет, выступив за более гибкий подход правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Законопроект о запрете социальных сетей для детей до 16 лет, составленный по австралийскому образцу, был отклонен 256 голосами против 150 "за".

Вместо этого Палата общин поддержала план правительства по борьбе с вредом, связанным с социальными сетями, в рамках Закона о благополучии детей и школ. Согласно правительственной инициативе, министры получат адаптивные полномочия для ограничения использования соцсетей детьми.

Эти полномочия могут включать введение комендантского часа, установление ограничений на прокрутку и обмен геоданными.

Правительство также может получить разрешение на блокировку доступа к определенным платформам. В настоящее время кабинет премьера Кира Стармера проводит общественные консультации, чтобы помочь министрам определить конкретные меры. Ожидается, что обсуждение завершится в мае.

"Вместо узкой поправки, предложенной в Палате лордов, наши консультации позволяют нам рассмотреть гораздо более широкий спектр услуг и функций", – сказала министр дошкольного образования Оливия Бейли.

В четверг, 16 апреля, премьер-министр Великобритании встретится с лидерами крупнейших компаний социальных платформ Meta, Snap, Google, TikTok и X, чтобы обсудить, как защитить молодежь от вредного влияния соцсетей.

Напомним, в марте Палата общин Великобритании большинством голосов проголосовала против введения запрета на социальные сети для детей в возрасте до 16 лет, вместо этого предоставив правительству расширенные полномочия в этом вопросе.

В феврале Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.

Отметим, что деятельность чат-ботов оказалась в центре скандала после многочисленных сообщений о том, что эти платформы, в частности и ресурс Grok Илона Маска, генерировали изображения детей и женщин сексуального характера.

В апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о запрете доступа к социальным сетям для детей до 15 лет, который вступит в силу с 1 января 2027 года.