Генсек НАТО верит, что партнеры найдут нужные суммы на финансирование оружия из США для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте верит, что партнеры Украины смогут обеспечить необходимые средства для дальнейшего финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 15 апреля после заседания "формата Рамштайн" (Контактной группы по обороне Украины).

Рютте задали вопрос о том, насколько оптимистичны его оценки шансов собрать до 15 млрд долларов на закупку нужного Украине американского оружия через PURL.

"Да, я оптимистически настроен относительно того, что мы сможем финансировать этот поток критически нужной военной поддержки для Украины, включая ПВО, из Соединенных Штатов. Да, я настроен оптимистично", – сказал генсек.

Относительно распределения роли в этом разных стран Рютте отметил, что есть "определенное количество стран", которые берут на себя наибольшую нагрузку, но он также видит тенденцию к улучшению баланса.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 апреля рассказал о главных результатах заседания "формата Рамштайн".

В частности, на нем несколько стран объявили о новых взносах в PURL.